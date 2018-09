POT: Czas na Polskę - Time For Poland

Ruszyła nowa kampania Polskiej Organizacji Turystycznej - „Time For Poland". Ma ona zachęcić turystów z Europy Zachodniej do zwiedzenia Polski

Akcja skierowana jest do ludzi w wieku 25-35 lat i rodzin z dziećmi, którzy wybierają się do Czech i na Węgry lub lub już odwiedziły te kraje. POT chciałby ich teraz zachęcić do odwiedzenia Polski. Podczas szukania najlepszego hotelu lub biletów lotniczych do Budapesztu czy Pragi pojawi im się reklama „Time For Poland", która przekierowuje potencjalnych turystów na odpowiednią wersję językową strony polska.travel. Kampania obejmuje takie kraje jak: Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy - podaje komunikat prasowy Polskiej Organizacji Turystycznej.

– Badaliśmy potencjał turystyczny państw europejskich – mówi wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk, cytowana w komunikacie. - Okazało się, że właśnie mieszkańcy tych krajów najchętniej podróżują do Czech i na Węgry. Postanowiliśmy więc zainteresować ich także Polską. W kampanii promujemy przede wszystkim popularne kierunki - Kraków, Warszawę i Wrocław. Oprócz tego w reklamach pojawiają się kreacje dopasowane do potrzeb poszczególnych rynków. I tak na przykład Holendrom rekomendujemy piękne trasy rowerowe, Włochom i Hiszpanom pokazujemy Gdańsk i wycieczki kajakowe, a w Wielkiej Brytanii reklamujemy nadbałtyckie plaże.

Kampania wystartowała wraz z początkiem września i potrwa do końca października.

