Polska turystyka doceniona w Rosji

Polska Organizacja Turystyczna, która w marcu została uhonorowana nagrodą Best Destination Promotion in Russia 2018, teraz otrzymała nagrodę w kategorii "Za kreatywne podejście w turystyce"

Jest to nagroda przyznawana od 8 lat przez Stowarzyszenie Rosyjskich Biur Podróży ATOR. Rywalizować o nią mogą zagraniczne przedstawicielstwa działające w obszarze turystyki na terenie Rosji.

Poniżej dalsza część artykułu

– Bardzo się cieszymy z kolejnej nagrody przyznanej Polskiej Organizacji Turystycznej w Rosji w tym roku. To pokazuje, że branża turystyczna dostrzegła nasze aktywne działania promocyjne. Mamy nadzieję, że dzięki nim już niedługo jeszcze więcej Rosjan będzie decydowało się zarówno odpoczywać w Polsce, jak i korzystać z turystyki zdrowotnej – mówi wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk.

To druga nagroda przyznana Polsce w tym roku. W marcu podczas targów turystycznych MITT Moskwa, Polska Organizacja Turystyczna została uhonorowana nagrodą Best Destination Promotion in Russia 2018.

Zwycięzców wybiera się w pięciu kategoriach. W pierwszym etapie swoje głosy oddają rosyjscy touroperatorzy poprzez głosowanie online, w drugim branżowe jury dodaje swoje głosy do uzyskanych wcześniej wyników. Wśród tegorocznych zwycięzców Ator Travel Awards obok naszego kraju znalazły się również przedstawicielstwa Grecji, Bułgarii, Hiszpanii i Chorwacji.

Kategorie nagród dla zagranicznych przedstawicielstw sięgały różnych dziedzin, były to m.in. kreatywne podejście w turystyce, innowacyjne podejście w turystyce, najlepsza strona www w języku rosyjskim, współpraca z rosyjskimi touroperatorami, aktywna działalność informacyjna.

- Polska Organizacja Turystyczna została nagrodzona za kilka ostatnich lat pracy. Podczas nich współpracowaliśmy bardzo blisko z rosyjskimi biurami podróży, starając się w sposób niestandardowy pokazać regiony, miasta czy też lokalne atrakcje turystyczne w Polsce. Każdy uczestnik naszych podróży mógł aktywnie poznać dany produkt turystyczny - mówi nam Grzegorz Cendrowski z POT.

- Co więcej nasza konkurencja nie prowadzi tak wielokanałowej promocji produktów turystycznych. My we wszystkich naszych działaniach bardzo mocno wykorzystujemy media społecznościowe (w działalności innych przedstawicielstw działających w Rosji nie zawsze jest to normą) - dodaje.

ARTYKUŁY POWIĄZANE