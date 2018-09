Iwona Białobrzycka dyrektorem ZOPOT-u w Londynie

Konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie wygrała Iwona Białobrzycka. Jej kadencja zaczyna się dzisiaj

Nowo mianowana dyrektor karierę zawodową rozpoczęła w 1980 r. w dziale umów i negocjacji Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 1990-1994 była głównym specjalistą w dziale systemów dystrybucji narodowego przewoźnika.

W 1994 r. z LOT-u przeszła do polskiego oddziału Amadeusa, gdzie przez prawie 18 lat pracowała jako dyrektor ds. sprzedaży. W 2012 r. awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Amadeus Polska. Była odpowiedzialna za marketing, kontakty z klientami i sprzedaż.

Jak przyznaje, szybko zmieniający się świat jest dla niej źródłem inspiracji i pozytywnych emocji. Jej dewizą w życiu prywatnym i zawodowym są słowa irlandzkiego pisarza Georga Bernarda Shawa: „Niektórzy ludzie widzą sprawy takimi, jakimi są i pytają: dlaczego? Ja marzę o tym, czego jeszcze nie było i pytam: dlaczego nie?". Imponują jej ludzie z wizjonerskim, niesztampowym podejściem do biznesu i umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, z rozmachem realizujący założone cele, jak Richard Branson, twórca Virgin Group.

Iwona Białobrzycka, która zaczynała karierę prawie 40 lat temu w branży zdominowanej wówczas przez mężczyzn, podpisuje się również pod słowami Margaret Thatcher: „Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane - powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz, by zostało zrobione - powierz to kobiecie".

Białobrzycka jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego - studiowała językoznawstwo stosowane, język i literaturę angielską w Instytucie Anglistyki Wydziału Filologicznego. Oprócz języka angielskiego zna również włoski. Jest mężatką, a jej hobby to literatura i ogrodnictwo.

