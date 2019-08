Iran świętuje turystyczny rekord

Prezes Irańskiej Organizacji ds. Dziedzictwa Kulturowego, Rzemiosła i Turystyki (ICHTO), Ali Asghar Mounessan, podaje, cytowany przez portal eTurbo News, że w zeszłym roku do kraju przyjechało około 7,8 miliona gości zagranicznych. Przekłada się to na wzrost o 40 procent rok do roku.

Poniżej dalsza część artykułu