Cypr potrzebuje lepszej promocji

W samym czerwcu liczba turystów spadła o 6,6 procent rok do roku, co spowodowane jest mniejszym popytem ze strony potencjalnych klientów z Grecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. W pierwszym półroczu zmiana wyniosła 7 procent in minus. Zdaniem Hadjigeorgiou przyczyną tego jest brak dogodnych połączeń, słaba promocja zagranicą, a także mało zróżnicowany produkt turystyczny. Nie bez znaczenia jest rosnąca konkurencja ze strony innych kierunków, dobra pogoda utrzymująca się w Europie i niepewność związana z brexitem. Dyrektor mówi, że hotele nie przygotowały ofert specjalnych, w ciągu roku liczba przyjazdów na przemian rośnie i spada, to wszystko przekłada się na niższe przychody z turystyki.