Marcin Piętak na czele świętokrzyskiej ROT

Już w maju mówiło się, że prezesem ROTWŚ może zostać szef spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" Marcin Perz, ostatecznie jednak 15 maja zarząd województwa delegował innego kandydata. Z rekomendacji marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego został nim jego wieloletni współpracownik Marcin Piętak. Dziś zgodnie z przewidywaniami objął on funkcję prezesa ROTWŚ. Samorządy województw wpłacają do ROT-ów największe składki, dlatego ROT-y zwykle akceptują ich wolę. Za Piętakiem zagłosowało 66 członków organizacji, czyli wszyscy obecni na walnym zgromadzeniu.

W minionej kadencji samorządowej Marcin Piętak był radnym miejskim w Skarżysku-Kamiennej. W ostatnich wyborach startował z list Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku, ale do zdobycia mandatu zabrakło mu kilkudziesięciu głosów. Był też doradcą poprzedniego wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Zrezygnował z tego stanowiska, by przejść do Banku Gospodarstwa Krajowego jako specjalista do spraw rozwoju rynku regionalnego.