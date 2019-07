Plan ministra turystyki Grecji: Cztery procent wzrostu rocznie

Harry Theoharis przejął tekę ministra turystyki Grecji w miniony wtorek, 9 lipca. Jak relacjonuje portal Greek Travel Pages, już w czasie ceremonii obejmowania stanowiska zapowiedział, na czym chciałby się skupić w pierwszej kolejności. - Sytuacja międzynarodowa nie jest łatwa, czasem sprzyja greckiej turystyce, jak to miało miejsce w minionych latach, ale nie możemy oczekiwać, że tak będzie już zawsze – mówił Theoharis. Jego celem jest roczny wzrost sektora o 4 procent. By go osiągnąć, trzeba wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingowe i stworzyć ofertę, która będzie ciekawa dla wszystkich turystów, jednak największy nacisk należy położyć na pozyskanie bogatszych klientów.

