„Polska jest w tobie”, czyli młodzi Polonusi poznają kraj przodków

Do udziału w projekcie zaproszono 250 osób polskiego pochodzenia w wieku od 12 do 20 lat z Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Argentyny i krajów Europy Zachodniej, które przyleciały właśnie do Polski. Zwiedzą między innymi Warszawę, Gdańsk, Wrocław, Wadowice, Zakopane i Kraków. Czeka ich poznawanie miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury, udział w warsztatach i szkoleniach, oglądanie filmów o historii Polski, nauka polskiego, spotkania z powstańcami warszawskimi i przedstawicielami polskich władz.