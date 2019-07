Sri Lanka obniża opłaty liniom lotniczym Sri Lanka co roku ma wyróżniające się koloramni stoisko na targach turystycznych ITB w Berlinie Filip Frydrykiewicz

Marzena German

Rząd Sri Lanki zadecydował o obniżeniu opłat lotniskowych, pasażerskich i ceny paliwa lotniczego, by przekonać przewoźników do wznowienia lotów do tego kraju