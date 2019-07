Grecja ma nowego ministra turystyki

Od stycznia 2015 do kwietnia 2016 roku związany był z partią Potami, z której odszedł, by stać się politykiem niezależnym. W lipcu tego samego roku powołał partię Dimokratiki Efthini (Demokratyczna Odpowiedzialność), by po kilku miesiącach znów się uniezależnić. W grudniu 2018 roku wstąpił do Nowej Demokracji.