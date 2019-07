Singapur kusi Polaków

Co Singapur - jedno z największych centrów finansów i handlu na świecie - ma do zaoferowania turystom? O jego atrakcjach opowiadali w ubiegłym tygodniu w Warszawie przedstawiciele biura ds. promocji i Singapore Airlines

Turystyka wytwarza 4 procent PKB Singapuru. To niewielkie państwo-miasto leżące na 63 wyspach o łącznej powierzchni 716 kilometrów kwadratowych w 2018 roku gościło ponad 18,5 miliona turystów, o 6,2 procent więcej niż rok wcześniej. Poniżej dalsza część artykułu

- Niektórzy myślą, że Singapur to miasto bez historii i dziedzictwa kulturowego, zabudowane drapaczami chmur, drogie i nudne, na którego obejrzenie wystarczy kilka godzin - mówiła rezydująca w Moskwie dyrektor Singapore Tourism Board na Europę Wschodnią (STB, biuro ds. promocji przy Ministerstwie Handlu i Przemysłu) Melissa Jane Thompson.

Tymczasem, dowodziła, Singapur jest jednym z najzieleńszych miast na świecie z ponad 300 parkami, w tym futurystycznymi Gardens by the Bay, które rozciągają się na ponad stu hektarach, i założonymi w połowie XIX wieku Singapore Botanic Gardens, które w 2015 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Turyści wolą kraje o długiej i bogatej historii, wskazywała Thompson. Singapur, choć jest młodym, niespełna 54-letnim państwem, przewyższa wiele z nich kulturową różnorodnością, której można doświadczyć w indyjskiej dzielnicy Little India, malajskiej Kampong Glam czy chińskiej China Town.

Wbrew powszechnym wyobrażeniom Singapur to idealny kierunek dla rodzin z dziećmi, które mogą spędzić czas na przykład w zoo czy w parkach rozrywki na wyspie Sentosa, gdzie znajduje się też jedno z największych na świecie oceanariów.

Singapur słynie też ze znakomitej kuchni i najtańszych na świecie restauracji z gwiazdką Michelina - ceny zaczynają się już od 2 dolarów amerykańskich za danie (gwiazdkowych restauracji jest w sumie 39).

Do największych atrakcji Singapuru Thompson zaliczyła również port lotniczy Changi, reklamujący się hasłem „Więcej niż lotnisko", ze strefą spa, z galeriami sztuki, tropikalnymi ogrodami, motylarnią i otwartym w kwietniu tego roku kompleksem rozrywkowo-zakupowym Jewel. Changi obsługuje ponad 60 milionów pasażerów rocznie. Od 2013 roku nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych lotnisk świata firmy Skytrax.

Z kolei w czołówce zestawienia najlepszych linii lotniczych tejże firmy od wielu lat utrzymują się Singapore Airlines (SIA) - w ubiegłym roku zajęły pierwsze miejsce, w tym prześcignęły je Qatar Airways.

Flota SIA liczy 128 szerokokadłubowych samolotów, w tym airbusy A380 i boeingi 787-10, a średni wiek maszyn wynosi około sześć lat. Z bazy w Singapurze SIA operuje na 62 trasach do 32 krajów, a wraz z należącymi do Singapore Airlines Group liniami lotniczymi Silk Air i Scoot (te ostatnie latają również na dwa lotniska w Europie - do Aten i Belina-Tegel) - na 135 trasach do 37 krajów.

- Do Singapuru latamy bezpośrednio z 15 europejskich miast, a wraz ze Scootem z 17 - mówił dyrektor odpowiedzialny w SIA za rynki offline w Europie Kardien de Werker. - Stamtąd w ciągu najwyżej dwóch godzin można dolecieć do każdego portu lotniczego w Azji Południowo-Wschodniej. Singapur jest również bramą do Australii i Nowej Zelandii. SIA jest największym zagranicznym przewoźnikiem w Australii, lata do ośmiu miejsc w tym kraju - podkreślił dyrektor.

Jak zapewnił, SIA uważnie monitorują rynek lotniczy w krajach, do których nie latają bezpośrednio. - Jednym z państw, w których dostrzegamy duży potencjał, jest Polska. Pod względem dynamiki wzrostu przychodów plasuje się w naszych statystykach na pierwszym miejscu w Europie Wschodniej, przed Czechami i Węgrami - mówił de Werker.

Ruch na linii Polska - Singapur wyraźnie ożywił się po wprowadzeniu przez LOT bezpośrednich połączeń w maju zeszłego roku. Na pytanie, czy polski przewoźnik nie wchodzi SIA w paradę, Kardien de Werker dyplomatycznie odpowiedział, że wręcz przeciwnie. - Powinniśmy podziękować LOT-owi, bo wypromował kierunek, na czym zyskały również SIA. W ubiegłym roku Singapur odwiedziło ponad 39 tysięcy Polaków, czyli aż o 75 procent więcej niż rok wcześniej - mówił de Werker.

Jaka jest więc strategia SIA w Polsce i co mogą one zaoferować polskim pasażerom? - We współpracy z partnerskimi liniami lotniczymi oferujemy codzienne loty do Singapuru z Warszawy i siedmiu polskich lotnisk regionalnych z przesiadką na przykład w Monachium, Frankfurcie, Zurychu czy Amsterdamie. Mamy świetny serwis pokładowy. Pasażerom SIA przysługują zniżki w restauracjach, sklepach czy muzeach - wystarczy okazać kartę pokładową. Mieszkańcy zachodniej Polski mogą łatwo dojechać na lotnisko Berlin-Tegel i polecieć Scootem. To tania linia lotnicza, ale ma klasę biznes, którą można porównać z „economy premium" w Singapore Airlines - wyliczał atuty singapurskich przewoźników Kardien de Werker.

Jak podkreślił, nie jest prawdą, że Polacy szukają wyłącznie tanich lotów. Z danych SIA wynika, że w Polsce najszybciej rosną podróże klasą biznes i ekonomiczną premium. - W Europie Środkowo-Wschodniej działa wiele dobrych firm start-upowych, zwłaszcza z branży IT, które dużo inwestują w podróże biznesowe do Azji - mówił dyrektor. - Wprowadzając klasę premium economy, zakładaliśmy, że będą nią podróżować głównie pasażerowie biznesowi. Okazuje się, że coraz częściej wybierają ją zwykli turyści. Ta część kontynentu ma młodą populację, która chce podróżować i odkrywać świat - dodał.

SIA upatrują też swojej szansy w rejsach wycieczkowych, które w Singapurze są jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi turystyki. Dwa terminale - Marina Bay Cruise Centre Singapore i Singapore Cruise Centre - mogą przyjąć największe statki wycieczkowe świata. Co ważne, pasażerowie lądują w porcie docelowym i niemal od razu okrętują się na statku, bo oba terminale dzieli od lotniska niecałe pół godziny jazdy.