Amerykańscy agenci turystyczni przyjadą do Poznania

Forum Agentów Turystycznych (Travel Agent Forum) to największe tego rodzaju wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, organizowane dwa razy w roku przez firmę Travel Show Marketing Group. Uczestniczy w nim zazwyczaj około tysiąca niezależnych agentów i drugie tyle dostawców usług i reprezentantów organizacji turystycznych. Podczas ostatniego forum (w marcu w Las Vegas) polską ofertę prezentowały na wspólnym stoisku Polska Organizacja Turystyczna i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Ta ostatnia informuje w komunikacie, że kolejne forum, a zarazem pierwsze w Europie, odbędzie się od 10 do 14 listopada właśnie w Poznaniu. - To wielki sukces naszego miasta, ale i efekt konsekwentnych działań na amerykańskim rynku. Amerykanie to obecnie czwarta zagraniczna nacja najliczniej odwiedzająca nasze miasto - mówi prezes Poznańskiej LOT Jan Mazurczak, cytowany w komunikacie.

