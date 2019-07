Zadar wystrzelił w Kayaku

Jak przypuszcza portal, wpływ na to miało otwarcie wiosną przez Ryanaira połączenia z tym miastem z Poznania i Krakowa. Na drugim miejscu pod względem dynamiki w Kayaku pojawiło się włoskie Rimini z 428 procentami. Trzecie miejsce przypadło miejscowości Bari, też we Włoszech. Dynamika jego wyszukiwania wzrosła rok do roku o 331 procent. Dalej w tym rankingu znalazły się: Port Louis na Mauritiusie (+269 procent) i Marsylia (268 procent).

Poniżej dalsza część artykułu