Studenci Erasmusa nagrodzeni za promowanie Polski

Konkurs Erasmus Poland Travel zorganizowała na Instagramie Polska Organizacja Turystyczna w ramach projektu „Discover Poland with your mates - Erasmus” (odkrywaj Polskę ze swoimi kolegami). Spośród ponad tysiąca zgłoszeń kapituła wyłoniła 13 zwycięzców

Celem konkursu jest promowanie przyjazdów do Polski przez zagranicznych studentów studiujących w naszym kraju w ramach programu Erasmus+ - pisze Polska Organizacja Turystyczna w komunikacie. Zadaniem konkursowiczów było odkrywanie piękna Polski i relacjonowanie podróży po Polsce na Instagramie. Studenci mogli zdobyć nagrody w pięciu kategoriach: cities of Poland (miasta Polski), nature of Poland (przyroda), food of Poland (jedzenie), activities in Poland (aktywności) i wideo.

Poniżej dalsza część artykułu

- W dzisiejszych czasach siła przekazu płynącego z mediów społecznościowych staje się coraz bardziej znacząca, dlatego oczywistym działaniem jest zaangażowanie do promocji Polski zagranicznych studentów, którzy w naszym kraju nie tylko uczą się, ale także odpoczywają, bawią się i podróżują - mówi prezes POT Robert Andrzejczyk, cytowany w komunikacie. - Zdjęcia i filmy zamieszczane przez nich w internecie bez wątpienia wpływają na oceny i decyzje podróżnicze ich rodzin i przyjaciół. Dlatego stają się oni skutecznymi ambasadorami Polski w swoich krajach - argumentuje prezes.

Kapituła nie miała łatwego zadania - musiała ocenić 1195 prac zgłoszonych przez studentów reprezentujących 40 krajów, czyli prawie dwa razy więcej niż w pierwszej odsłonie konkursu. Najwięcej prac zgłosili studenci z Rosji, Turcji i Hiszpanii, którzy najczęściej odwiedzali Wrocław, Kraków, Gdańsk i Warszawę.

Zobacz też: "POT: Zagraniczni studenci fotografują Polskę i wygrywają nagrody".

Zwycięzcy dostaną jednodniowe vouchery turystyczne do wykorzystania w jednym z czterech urokliwych miejsc w Polsce: w Villi Greta oraz w gospodarstwach agroturystycznych Lawendowa Osada, Ziołowy Dzbanek i Malowane Wierchy, a także zestawy gadżetów turystycznych. Organizatorzy konkursu postanowili ufundować również nagrodę Grand Prix w postaci między innymi czterodniowego pobytu w hotelu i tabletu.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i nagrodzone zdjęcia:

Grand Prix: @lenkaautostopowiczka (Rosja)

Cities of Poland:

1. @st_komarnytsky (Ukraina)

2. @crazygame96 (Hiszpania)

3. @popolskuspots (Hiszpania)

Nature of Poland:

1. @nika.khabelashvili (Gruzja)

2. @lenkaautostopowiczka (Rosja)

3. @djampaolo (Włochy)

Food of Poland:

1. @thanhbachpham (Wietnam)

2. @nesrinascii (Turcja) - czwarte zdjęcie z rolki

3. @creativelandia96 (Włochy)

Activities in Poland:

1. @majolinaaa (Bośnia i Hercegowina) - drugie zdjęcie z rolki

2. @walter.catta (Włochy)

3. @alfonzobo (Hiszpania)