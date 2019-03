Rusza konkurs POT dla studentów Erasmusa

Studiujący w Polsce zagraniczni uczestnicy programu Erasmus+ od jutra będą mogli dzielić się swoimi wrażeniami z pobytu, zamieszczając zdjęcia i filmy na Instagramie

Celem konkursu jest promowanie polskiej turystyki, różnorodnych aktywności i zdrowego stylu życia oraz zachęcenie studentów do odkrywania Polski - wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna w komunikacie.

Poniżej dalsza część artykułu

Zadaniem uczestników będzie opublikowanie na Instagramie zdjęcia lub wideo z hasztagiem #ErasmusPolandTravel i wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, który prześle im organizator. Studenci mogą zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć.

Kapituła konkursu wyróżni 12 najlepszych fotografii, po trzy w każdej z czterech kategorii: miasta (#CitiesOfPoland), przyroda (#NatureOfPoland), jedzenie (#FoodOfPoland) i aktywności (#ActivitiesInPoland), oraz przyzna Grand Prix autorowi najlepszego filmu. Do wygrania między innymi pobyty w ciekawych miejscach w Polsce i turystyczne gadżety.

- Bardzo zależy nam na promowaniu naszego kraju w Europie, wśród młodych ludzi. Dlatego postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję konkursu #ErasmusPolandTravel. Studenci zagraniczni są najlepszymi ambasadorami, ponieważ ich rekomendacje są oparte są na bogatych, osobistych doświadczeniach - mówi prezes POT Robert Andrzejczyk, cytowany w komunikacie.

Do poprzedniej edycji konkursu studenci zgłosili 590 zdjęć - najwięcej Hiszpanie, Rumuni, Włosi, Chorwaci i Turcy. Większość fotografii zrobili w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Zakopanem.

Druga odsłona konkursu rusza 26 marca i potrwa do 21 maja do godziny 12.

Konkurs to część projektu POT „Discover Poland with your mates - Erasmus”, którego partnerem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.