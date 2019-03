O moja Grecjo!

„Oh My Greece” to hasło przewodnie nowej kampanii promującej Grecję za granicą. Akcję prowadzi Marketing Greece, prywatna firma zajmująca się reklamowaniem kraju jako kierunku turystycznego

Grecja ma wiele do zaoferowania turystom - piękną przyrodę, gastronomię, kulturę i ciekawy styl życia - i właśnie te atrakcje są tematem nowego spotu reklamowego firmy Marketing Greece, promującego kraj na rynkach zagranicznych.

Dwuminutowy film pokazuje też gościnność mieszkańców i doświadczenia, przy których turysta powie „Oh My Greece" (parafraza angielskiego powiedzenia „oh my god" - „o mój boże"). Pełne hasło brzmi „Oh My Greece. Unlock the Feeling".

Prezes Marketing Greece Ioanna Dretta, cytowana przez lokalne media branżowe, mówi, że zawsze można zobaczyć więcej Grecji. - Musimy zrozumieć, jak wiele możemy zaoferować dzięki naszej gościnności i jak bardzo jesteśmy za to lubiani. Gościnność to nie tylko idealne zakwaterowanie. To też przyjacielskie nastawienie i uśmiech mieszkańców - dodaje prezes.

Film, w którym pojawia się też oficjalne logo Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej (GNTO), pozytywnie oceniła minister turystyki Grecji Elena Kountoura. W swoim wystąpieniu podczas prezentacji kampanii szefowa resortu podkreśliła, że partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo ważnym elementem strategii działania.

Spot jest prezentowany na trwających właśnie berlińskich targach ITB. GNTO będzie go wykorzystywać na wszystkich rynkach zagranicznych. Wkrótce Marketing Greece udostępni krótsze wersje materiału, które greckie firmy turystyczne będą mogły bezpłatnie wykorzystywać w mediach społecznościowych.