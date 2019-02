Wielka Brytania promuje się przez Airbnb

Narodowa Agencja ds. Turystyki VisitBritain/VisitEngland współpracuje z Airbnb przy promocji rodzimych atrakcji turystycznych. Kontrakt opiewa na pół miliona funtów

VisitBritain/VisitEngland chce przyciągnąć do kraju jeszcze więcej turystów z zagranicy, ale też zainteresować krajowymi atrakcjami samych Brytyjczyków. Chodzi o wypromowanie mniej popularnych wydarzeń i miejsc, takich jak warsztaty rzemieślnicze czy wycieczki prowadzone przez lokalnych pasjonatów.

Na współpracy agencji z Airbnb skorzystają też lokalni przedsiębiorcy, którzy pozyskają nowych klientów. Umowa zakłada kooperację nie tylko z firmami, ale też organizacjami turystycznymi Szkocji i Walii. Wartość kontraktu to pół miliona funtów.

Dyrektor sprzedaży w VisitBritain/VisitEngland Carol Dray tłumaczy, że przez wspólne działania będzie można dotrzeć z informacją o nieznanych atrakcjach do szerokiego grona odbiorców, także do młodych Brytyjczyków. Organizacja chce ich zachęcić do zwiedzania własnego kraju w ramach krótkich wypadów.

Około połowa Brytyjczyków rezerwujących rodzime atrakcje ma od 18 do 34 lat. To właśnie ta grupa jest głównym odbiorcą kampanii #MyMicroGap, która ma zachęcać do krótkich podróży w tzw. pustym roku, czyli między zakończeniem nauki a podjęciem pracy. Ze statyk wynika bowiem, że w 2016 roku osoby w wieku od 16 do 34 lat wyjeżdżały prawie 1,4 miliona razy rzadziej niż dekadę wcześniej.

W ramach kampanii w internecie pojawią się materiały wizualne, ponadto odbędą się darmowe szkolenia dla przedsiębiorców turystycznych i organizacji charytatywnych na temat promowania się na Airbnb i tworzenia ofert dla klientów. Akcje te zaplanowano na marzec i kwiecień tego roku.

VisitBritain/VisitEngland szacuje, że dzięki tym działaniom liczba wykupionych noclegów zwiększy się o 83 tysiące. Wpływy z turystyki do budżetu kraju wynoszą około 127 miliardów funtów rocznie, a branża jest liczącym się pracodawcą zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.