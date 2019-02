EuroGastro w tym roku słodsze

Konkurs dla cukierników Debic Pastry Cup na najlepszy tort deserowy to jedna z nowości tegorocznej odsłony targów gastronomicznych EuroGastro, które odbędą się pod koniec marca w Nadarzynie

EuroGastro i WorldHotel to największe w Polsce targi dla branży HoReCa (z ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café). Dla około 300 wystawców i 20 tysięcy odwiedzających są okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami w gastronomii i hotelarstwie, nawiązania kontaktów biznesowych, zdobycia wiedzy podczas szkoleń i konferencji.

W tym roku pierwszy raz będzie można wziąć udział w dwudniowym szkoleniu pod hasłem „Profesjonalny menedżer restauracji". Ponadto odbędą się: panel „Poznaj swojego kontrahenta", konferencja „Pieczywo w gastronomii - problem czy szansa?", warsztaty „Wino w restauracji - musujące, słodkie i wzmacniane. Dlaczego warto nimi urozmaicać kartę?", prezentacja i warsztaty „Przez internet do portfela gościa" oraz szkolenia z zarządzania zespołem i zwiększania obrotów i zysków.

Organizatorzy jak zawsze przygotowali bogaty program imprez towarzyszących, między innymi pokazów gotowania, degustacji, konkursów dla kucharzy i baristów, którym patronować będą kulinarne autorytety.

Do listy konkursów kulinarnych dołącza w tym roku Debic Pastry Cup. W szranki staną dwuosobowe drużyny w składzie cukiernik lub cuisine chef oraz pracujący lub przyuczający się do zawodu asystent. Ich zadaniem będzie wykonanie w ciągu trzech godzin dwóch identycznych tortów deserowych i 12 talerzy z deserami restauracyjnymi. Do wielkiego finału komisja konkursowa zakwalifikuje maksymalnie sześć drużyn, a najlepsza trójka otrzyma nagrody pieniężne.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 lutego. Organizatorem Debic Pastry Cup jest Paweł Mieszała, cukiernik z 29-letnim doświadczeniem, mistrz Polski i świata w cukiernictwie, jedyny Polak z certyfikatem jurorskim WACS (World Association of Chefs' Societies) w kategorii Pastry Art.

Ponadto będzie można obejrzeć występy duetów w składzie szef kuchni i szef cukierni, których zadaniem będzie przygotowanie przystawki i deseru.

W programie EuroGastro znalazły się również: konkurs Smart Cuisine na danie dietetyczne, konkurs Barmatic Cup premiujący kreatywność barmanów i umiejętność stosowania najnowszych urządzeń i technologii, zmagania kulinarne International Chef Culinary Cup, które wyłonią autora najlepszego dania z użyciem fondu (esencjonalnego sosu) marki Chef, konkurs Kulinarny Talent 2019 dla uczniów szkół gastronomicznych, 11. Olimpiada Kawy, w której będą mieli szansę wykazać się bariści, oraz 14. Festiwal Kuchni Greckiej organizowany przez ambasadora kultury i kuchni greckiej Theofilosa Vafidisa.

23. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro i 12. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel odbędą się od 27 do 29 marca w centrum targowo-kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Organizatorem jest spółka MT Targi Polska. Rejestracja i bilety: www.mttargionline.pl/EuroGastro2019. Więcej o targach: www.eurogastro.com.pl i www.e-gastro.com