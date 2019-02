Egipcjanie mają pracować w turystyce

Minister turystyki Egiptu Rania al-Maszat chce, aby co najmniej jedna osoba z każdej rodziny była zawodowo związana z turystyką. Zapowiada również szereg reform i projektów, które wesprą tę gałąź gospodarki

Od stycznia do września 2018 roku liczba odwiedzających Egipt wzrosła o 40 procent rok do roku, do 9,18 miliona - podaje minister turystyki tego kraju Rania al-Maszat w rozmowie z dziennikiem „Daily New Egypt". Wedle statystyk za okres od stycznia do października 61 procent wszystkich gości stanowili Europejczycy, 21,68 procent - mieszkańcy Bliskiego Wschodu, 7,15 procent - Afrykańczycy, 5,62 procent - Azjaci i 3,94 procent - Amerykanie.

- Jako minister turystyki chciałabym, żeby przynajmniej jedna osoba z każdego gospodarstwa domowego pracowała bezpośrednio lub pośrednio w branży turystycznej - mówi al-Maszat.

Szefowa resortu zapowiada szereg reform i projektów, które wesprą tę gałąź gospodarki, wymieniając jako jeden z nich zakończenie prac rozwojowych w 67 strefach turystycznych. Chodzi konkretnie o zwiększenie liczby pokojów hotelowych z obecnych 89 993 do 238 114. Dodatkowo w regionach turystycznych ma powstać 168 stacji odsalania wody, 226 oczyszczalni ścieków, 508 stacji elektrycznych i 478 km dróg, a co za tym idzie także nowe miejsca pracy.

Ministerstwo opracuje też plan zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, który zakłada dywersyfikację produktu turystycznego, zwiększenie liczby przyjazdów i pozyskanie nowych rynków (głównie Chiny, Europa Wschodnia, zwłaszcza Ukraina, a także kraje Ameryki Łacińskiej).

Al-Maszat zamierza osiągnąć te cele, między innymi organizując warsztaty z krajami arabskimi, przede wszystkim z Radą Współpracy Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation Council), co pomoże określić najskuteczniejsze narzędzia promocyjne. Egipt ma też uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, na których będzie prezentował się jako atrakcyjny, całoroczny kierunek.

Szefowa resortu turystyki mówi też o nowej kampanii „People to people" (ludzie do ludzi) promującej Egipt nie tylko jako miejsce atrakcyjne turystycznie, ale także jako ojczyznę wielu utalentowanych ludzi - artystów, sportowców, muzyków i szefów kuchni.

Jej zdaniem zrównoważony rozwój turystyki dotyczy zarówno miejsc, jak i osób w nich żyjących. Wdrażając projekt „Zrównoważone inwestycje w turystykę Egiptu" Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (The United States Agency for International Development - USAID), nie można zapominać o ludziach mieszkających w pobliżu znanych zabytków, podkreśla minister. Celem projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Starożytności jest powiązanie skarbów dziedzictwa kulturowego z działaniami na rzecz rozwoju turystyki i podniesienie kwalifikacji pracowników.

Kolejny projekt zakłada poprawę kompetencji i stworzenie systemu szkoleń zawodowych. Tu ministerstwo chce współpracować z sektorem prywatnym, poszukiwać sponsorów i wspierać organizacje społeczne. Resort zamierza również powrócić do prowadzenia centrów szkoleniowych.

„Daily New Egypt" rozmawiał też z innymi ekspertami na temat przyszłości branży turystycznej. Były wiceprezes Federacji Izb Turystycznych Adel Abdel Razek szacuje, że w 2019 roku przychody z turystyki wzrosną o co najmniej 25 procent. Jego zdaniem mogą wynieść nawet 10 miliardów dolarów i przekroczyć te z użytkowania Kanału Sueskiego. Adel Abdel Razek przypomina, że turystyka jest jednym z głównych źródeł pozyskiwania walut, obecnie jej udział w PKB wynosi 12 procent, a zatrudnienie w niej znalazło 15 procent wszystkich pracujących.

Z kolei były prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej Hiszam el-Demery twierdzi, że wpływy pieniężne mogą być w tym roku o 25 procent wyższe niż w zeszłym, a liczba przyjazdów wzrośnie o 18 procent. Jeśli Rosjanie przywrócą loty do Szarm el-Szejk (obecnie samoloty latają tylko do Kairu), będzie to nawet 20 procent.

Dobrym sygnałem jest także wzrost cen zakwaterowania. Ekspert turystyczny Magdi Benoudi twierdzi, że przez siedem lat po rewolucji z 2011 roku za dobę w hotelu z wyżywieniem all inclusive płaciło się od 10 do 12 dolarów. Począwszy od grudnia zeszłego roku stawka wynosi między 17 a 20 dolarów. 70 procent obiektów wróciło już do stawek z 2010 roku, który był jednym z najlepszych dla branży w tym kraju.