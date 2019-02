Ruszył Tour Salon 2019

W Poznaniu rozpoczęły się dziś jubileuszowe, bo 30. Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. Prezentują się na nich regiony, miasta, atrakcje turystyczne, biura podróży i hotele - w sumie 200 wystawców z 16 krajów

Jak zawsze odwiedzi je liczne grono podróżników, którzy opowiedzą o swoich wojażach. Targi będą też okazją do dyskusji o ważnych dla branży turystycznej sprawach.

Jak przebiega wdrażanie przepisów nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych? Jakich nastręcza problemów? Czy potrzebne są zmiany w dyrektywie i ustawie? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci z Polskiej Izby Turystyki podczas dzisiejszego panelu podsumowującego pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów.

Pierwszego dnia targów odbędą się też warsztaty „Dygitalizacja motorem rozwoju branży turystycznej" dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęcone między innymi tworzeniu cyfrowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firmy i pozyskiwaniu na ten cel funduszy unijnych.

Z kolei prowadzący prelekcję „Grupy docelowe w turystyce" wezmą pod lupę polskiego turystę i prześledzą, jak robi on zakupy w internecie, omówią czynniki wpływające na decyzje zakupowe i poradzą, jak dobrać narzędzia marketingowe. Kontynuacją tego spotkania będzie prelekcja na temat komunikacji z klientami i zarządzania opiniami w sieci.

Od pięciu lat stałym punktem programu targów są spotkania z blogerami Blog Meeting. Przedsiębiorcy zainteresowani promowaniem swoich produktów turystycznych na blogach będą mogli spotkać się z ich twórcami w sobotę 2 lutego od godziny 10.30. Dzięki współpracy z blogerami można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców stosunkowo niewielkim kosztem i często w nieszablonowy sposób budować markę regionu, miasta czy obiektu turystycznego - zachęcają organizatorzy targów. Dodatkowo będzie można wziąć udział w szkoleniu pod hasłem „Jak współpracować z blogerami?". Autorzy bloga Ready for Boarding zdradzą, jak wybrać partnera do współpracy, jakie korzyści mogą z niej wyniknąć i o czym trzeba pamiętać, aby przynosiła oczekiwane efekty.

Jak co roku na Tour Salonie poznamy laureatów branżowych konkursów: Róży Regionów na najlepsze wydawnictwa promocyjne, organizowanego przez „Wiadomości Turystyczne", oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, organizowanego przez PTTK. Organizator targów Grupa MTP i PIT wręczą również nagrodę Traper za zasługi w rozwijaniu współpracy między instytucją samorządową a branżą turystyczną.

Na Festiwalu Podróżników Tour Salon i Festiwalu Podróżniczym Śladami Marzeń, które potrwają przez trzy targowe dni, publiczność będzie mogła spotkać się z podróżnikami. O swoich wojażach opowiedzą między innymi najmłodsza polska zdobywczyni Korony Ziemi Miłka Raulin, dziennikarz i podróżnik Jarosław Kuźniar, prezenter pogody i autor przewodników po Polsce Tomasz Zubilewicz i Mateusz Waligóra, który samotnie przeszedł mongolską część pustyni Gobi.

Dzieci i młodzież szkolną organizatorzy zapraszają dzisiaj na „Najlepszą lekcję ever", czyli niesztampowe, prowadzone w nowatorski sposób lekcje biologii i geografii (otwarte) oraz robotyki i kodowania (obowiązują wcześniejsze zapisy).

Tour Salon odbywa się w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich, impreza potrwa do niedzieli.