Nowy Jork z kolejnym rekordem

W 2018 roku Nowy Jork odwiedziło 65,2 miliona turystów. Ich liczba rośnie nieprzerwanie od dziewięciu lat

Jak podaje NYC & Company, firma zajmująca się promocją Nowego Jorku jako kierunku turystycznego, w zeszłym roku metropolię odwiedziło 65,2 miliona gości (dla porównania rok wcześniej było ich 62,8 miliona).

Większość z nich to turyści krajowi, których było 51,6 miliona, z zagranicy przyjechało 13,5 miliona osób. Jak podkreśla NYC & Company, to już dziewiąty rok z rzędu, kiedy liczba odwiedzających rośnie. W tym roku ma ich być 67 milionów.

Zachętą do przyjazdu będą nie tylko stałe atrakcje, ale też wydarzenia, które odbędą się pierwszy raz. Mowa między innymi o światowej paradzie równości WorldPride. Miasto każdego roku zachęca też do skorzystania ze specjalnych ofert w ramach tygodnia restauracji, tygodnia broadwayowskiego i wielu innych.

Najwięcej turystów zagranicznych przyjeżdża do Nowego Jorku z Wielkiej Brytanii (1,24 miliona), na drugim miejscu znalazły się Chiny (1,1 miliona), a dalej Kanada (1 milion), Brazylia (920 tysięcy) i Francja (807 tysięcy). Goście wykupili łącznie 37,7 miliona noclegów, co przełożyło się na 623 miliony dolarów podatków z tytułu wynajmu pokojów hotelowych.

- Ten rekordowy rok w turystyce potwierdza to, co wie każdy nowojorczyk - to najwspanialsze miasto na świecie do życia i zwiedzania. W Nowym Jorku żywe są prawdziwe, amerykańskie wartości. Jesteśmy różnorodni i otwarci na wszystkich, a ponad 65 milionów gości, którzy odwiedzili nasze miasto, mogło tego osobiście doświadczyć - komentuje wyniki burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

NYC & Company podpisał też umowę o współpracy z Mastercardem, na mocy której firma ta została najważniejszym partnerem organizacji przy realizacji płatności, będzie też włączona w działania marketingowe Nowego Jorku.

- Dzięki współpracy z Mastercardem dotrzemy bezpośrednio do jeszcze większej liczby klientów, co przełoży się na wzrost liczby pobytów połączonych z noclegami i popularyzację zwiedzania wszystkich dzielnic miasta - mówi prezes NYC & Company Fred Dixon.