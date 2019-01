Irlandia przyspiesza bicie serca

Najnowszy spot reklamowy Irlandii powstał w oparciu o liczbę uderzeń serca na minutę u turystów, którzy zwiedzali kraj pierwszy raz w życiu

Tourism Ireland, organizacja odpowiedzialna za promocję Irlandii za granicą, prowadzi pierwszą od siedmiu lat dużą kampanię promocyjną . Na jej potrzeby wyprodukowała 60-sekundowy spot, w którym pokazuje miejsca wzbudzające taki zachwyt, że turystom zaczyna szybciej bić serce.

Do realizacji filmu zaprosiła młode małżeństwo, które pierwszy raz odkrywało uroki Irlandii. W czasie podróży uczestnicy projektu byli podłączeni do aparatury monitorującej bicie ich serc. Miejsca, które wywarły na nich największe wrażenie, określone właśnie częstotliwością uderzeń na minutę, przedstawiono w reklamie.

Najnowsza kampania, której hasło brzmi „Fill your heart with Ireland" (napełnij swoje serce Irlandią), prezentuje 16 mniej znanych miejsc. Chodzi między innymi o regiony odpowiednie do jazdy na rowerze, pływania kajakiem czy wędrowania. Jej celem jest nie tylko pozyskanie gości, ale też przekonanie ich do podróżowania poza sezonem.