Cypr ma pierwszego ministra od turystyki

Z początkiem tego roku na Cyprze zaczęło działać Ministerstwo Turystyki. Wcześniej taki resort nie istniał, a za promocję turystyki odpowiadała Cypryjska Organizacja Turystyczna

Savvas Perdios został pierwszym w historii ministrem turystyki Cypru. - Turystyka to przede wszystkim uczucia i wspomnienia gościa. Podkreślam słowo „uczucia", bo nikt nie zapamięta, co mu powiedzieliście, ale z pewnością będzie pamiętał, w jaki nastrój go wprawiliście – mówił w przemówieniu wygłoszonym po zaprzysiężeniu. - Stworzenie odpowiedniej atmosfery do wypoczynku nie jest trudne, wystarczy, żeby obsługa była miła, kuchnia kreatywna, a gościnność prawdziwa. Te podstawowe zasady odnoszą się do każdego rodzaju podróży, bez względu, czy mówimy o przyjazdach wypoczynkowych, religijnych, sportowych czy zdrowotnych. Budynki i piękne widoki można podziwiać w mediach, ale w ten sposób nie poczuje się smaku jedzenia ani prawdziwej gościnności – podkreślał.

Minister zapowiada, że wszelkie reformy i zmiany prawa, podobnie jak strategia narodowa będą tworzone stopniowo, bo to wymaga ciężkiej pracy zespołowej i zaangażowania, a nie tylko prowadzenia dyskusji.

Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki Cypru, jej udział w PKB wynosi ponad 13 procent. W pierwszych 11 miesiącach 2018 roku do kraju przyjechało 3,8 miliona gości, co jest rekordowym wynikiem. Przychody sięgnęły ponad 2,7 miliarda funtów cypryjskich.

Perdios jest od dawna związany z branżą turystyczną. Wcześniej pracował w hotelarstwie. Ministerstwo Turystyki przejmie obowiązki Cypryjskiej Organizacji Turystycznej, założonej prawie 50 lat temu.