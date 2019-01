POT szuka chętnych na „Weekendu za pół ceny”

Rozpoczęły się zapisy do akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przedsiębiorcy mają czas na zgłoszenie udziału do 12 lutego

„Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" to organizowana dwa razy w roku (wiosną i jesienią) akcja promocyjna, podczas której turyści mogą korzystać ze zniżek m.in. w hotelach, restauracjach czy muzeach. Jej celem jest zachęcenie Polaków do podróżowania po kraju także poza sezonem. Mogą się do niej zgłaszać m.in. hotelarze, restauratorzy, organizatorzy imprez sportowych i placówki kulturalne.

Akcja ułatwia pozyskanie nowych klientów i zapełnienie obiektów poza sezonem - zachęcają organizatorzy w komunikacie prasowym. POT reklamować ją będzie m.in. w środkach transportu i mediach społecznościowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z instrukcją i regulaminem znajduje się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Rejestracja potrwa do 12 lutego. Sprzedaż ofert ruszy 28 lutego, a finał akcji zaplanowano na weekend 15-17 marca.

Wiosną i jesienią 2018 roku ze zniżek skorzystało prawie 300 tysięcy turystów. W ostatniej odsłonie akcji swoją ofertę zaprezentowało 757 podmiotów (prawie 15 procent więcej niż w poprzedniej), obniżając cenę produktów i usług o minimum 50 procent. Z przeprowadzonego na zlecenie POT badania wynika, że ponad 90 procent przedsiębiorców zadeklarowało chęć uczestnictwa w kolejnych akcjach.