80 najlepszych agentów turystycznych z Europy Wschodniej odwiedziło Jamajkę

Organizacja Turystyczna Jamajki (Jamaica Tourist Board) gościła ostatnio 80 najlepiej sprzedających agentów turystycznych z Europy Wschodniej. Podczas serii wycieczek studyjnych na wyspie, mogli oni zdobyć dogłębną wiedzę na temat zróżnicowanego i fascynującego produktu turystycznego jakim jest wyspa.

Dzięki współpracy JTB z biurem podróży Pegas Touristik przez ponad dwa tygodnie listopada Jamajkę poznawało 60 agentów z Rosji. Przylecieli oni do Montego Bay pierwszym bezpośrednim lotem z Moskwy, liniami lotniczymi Nordwind, należącymi do grupy Pegas Touristik. W ramach partnerstwa z liniami Condor Airlines kolejna grupa 10 ultra luksusowych agentów rosyjskich mogła odwiedzić wyspę. W tym samym czasie na Jamajkę przybyła grupa 10 agentów turystycznych z Polski, Łotwy, Estonii i Litwy, specjalizujących się w oferowaniu wyjazdów typu MICE i podróżach grupowych.

Łotewska agentka Marta Simsone z biura Vanilla Travel pochlebnie opisała swoje doświadczenie na wyspie. - To był jeden z wyjazdów, podczas których wszystko - miejsce, pogoda i ludzie - idealnie się zgrało, co w rezultacie sprawiło, że była to niezapomniana, piękna podróż. Zabrałam do domu dużo jamajskiego słońca i piękne wspomnienia, pozwoli mi to przetrwać ponurą zimę w moim kraju. Jestem entuzjastycznie nastawiona do promowania wyspy wśród naszych klientów – mówi Simsone.

Podobnie Rasa Maciuniene, starsza konsultantka w litewskim biurze podróży Wrislit, przyznaje, że już swoimi opowieściami z wyjazdu zainspirowała przyjaciół do wykupienia wycieczki na Jamajkę. Dwutygodniową wycieczkę rozpoczną oni od świętowania na tej wyspie nadejścia Nowego Roku.

Dyrektor regionalny na Europę kontynentalną JTB Gregory Shervington jest bardzo zadowolony nie tylko z liczby agentów, którzy odwiedzili Jamajkę, ale także z ich bardzo pozytywnych opinii, które podkreślają wysoką jakość produktu turystycznego Jamajki i działań promocyjnych Organizacji Turystycznej Jamajki.

- Najlepiej sprzedający agenci zostali wybrani przez naszego partnera turystycznego Pegas Touristik, który jest częścią wspólnego kompleksowego planu marketingowego – mówi Shervington. - Organizacja Turystyczna Jamajki z przyjemnością gościła pracowników biur podróży, którzy po powrocie do swoich krajów, pełni wrażeń będą mogli przekazać klientom wyczerpujące informacje o wspaniałej ofercie i rzeczach, które mogą robić i zobaczyć na Jamajce.

Ultra-luksusowa grupa rosyjskich agentów podróży pozuje z dyrektorem zarządzającym Round Hill Josefem Forstmayrem i dyrektor sprzedaży i marketingu Lindą Lawrence

Agenci z Polski i krajów bałtyckich wspinają się w górę wodospadu na rzece Dunn

Organizacja Turystyczna Jamajki (Jamaica Tourist Board) założona w 1955 roku jest krajową agencją turystyczną Jamajki z siedzibą w stolicy Kingston. Biura JTB znajdują się również w Montego Bay, Miami, Toronto i Londynie, a biura przedstawicielstw działają również w Berlinie, Barcelonie, Rzymie, Amsterdamie i Bombaju.

Według rankingu TripAdvisor Jamajka uplasowała się na 1 miejscu wśród karaibskich destynacji i na miejscu 14 jako najlepszy cel podróży na świecie w 2018 roku. Również w tym roku międzynarodowa rada Stowarzyszenia Pisarzy Podróżników Regionu Pacyfiku (Pacific Area Travel Writers Association) uznała Jamajkę za najlepsze miejsce dla turystyki przygodowej, natomiast TravAllianceMedia wyróżniło JTB tytułem najlepszej narodowej organizacji turystycznej. Dodatkowo JTB została uznana przez World Travel Awards (WTA) za najlepszą turystyczną organizację Karaibów (tytuł ten utrzymuje niezmiennie od 2006 roku). JTB odebrało też nagrodę WTA dla Jamajki jako wiodącego kierunku Karaibów i w kategorii „Najlepszy cel rejsów wycieczkowych”. Tytuł „Najlepsze miejsce spotkań i konferencji” dostało z kolei Centrum Kongresowe w Montego Bay.



Jamajka jest miejscem, w którym można znaleźć jedne z najlepszych na świecie zakwaterowań, atrakcje turystyczne i dostawców usług. Na przestrzeni lat zdobyły one wiele nagród.

Szczegółowe informacje na temat zbliżających się wydarzeń, atrakcji i zakwaterowania na Jamajce można znaleźć na stronie internetowej JTB pod adresem: www.visitjamaica.com lub zadzwonić do Jamaica Tourist Board: 1-800-JAMAICA (1-800-526-2422).

Materiał promocyjny powstał we współpracy z Jamaica Tourist Board