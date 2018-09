Dyscyplinarka dla prokuratora w stanie spoczynku za lekcję konstytucji dla uczniów?

Prokurator Prokuratury Generalnej Wojciech Sadrakuła, który przeszedł w stan spoczynku, poprowadził lekcję w jednej z warszawskich szkół w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Teraz przygląda się temu rzecznik dyscyplinarny dla prokuratorów - informuje "TOK FM".

Do stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy, które jest organizatorem Tygodnia Konstytucyjnego trafiło właśnie pismo od prokurator Małgorzaty Nowak, pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym. Pani prokurator prosi o nadesłanie jej informacji kiedy, gdzie oraz w jakiej szkole lub szkołach zajęcia w ramach Tygodnia Konstytucyjnego prowadził Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku.

Jak podaje "TOK FM" z pisma do stowarzyszenia wynika, że rzecznik potrzebuje tych informacji w związku z podjęciem „wstępnych czynności (...) mających na celu ustalenie znamion przewinienia dyscyplinarnego prokuratora".

Mecenas Bartosz Przeciechowski z zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Z. Hołdy nie kryje, że pismo z prokuratury było dość zaskakujące. - Jest to pierwszy taki przypadek, by wiązać udział w akcji edukacyjnej z postępowaniem dyscyplinarnym. Do tej pory w ogóle nie przychodziło nam do głowy, by te dwa pojęcia można było zmieścić w jednym zbiorze - mówi "TOK FM" adwokat.

