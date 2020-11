Skłóceni wyborcy i rozdarta Ameryka

Marta pojechała na jeden z wieców wyborczych Trumpa do Pensylwanii i była pod wrażeniem powitania, jakie zgotowało mu ponad 20 tys. wyborców. – Tam była fantastyczna atmosfera. Podobna do tej podczas przyjazdów Jana Pawła II do Polski. Ludzie go uwielbiają – mówi. – Biden i Obama to złotouste chłopaki, ale właściwie nie wiadomo, o co chodzi w tym, co mówią. Trump nie mówi językiem polityków tylko językiem przeciętnego człowieka, mocno stoi na ziemi – tłumaczy. Jej zdaniem i innych sympatyków prezydenta on wygrywa, bo realizuje swoje obietnice. – Tyle pieniędzy uciekło do Chin, on zrobił z tym porządek; dał rolnikom pieniądze z WHO i wprowadził masę dyrektyw korzystnych dla przeciętnego człowieka. Poza tym pokończył wieczne wojny, w których Ameryka brała udział – wylicza.