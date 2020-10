Biden przerywa kampanię negatywną. Modli się za Trumpa

- To przypomina nam wszystkim, że musimy traktować tego wirusa poważnie - powiedział Biden. - On nie zniknie samoistnie - dodał.

Po wylocie Donalda Trumpa do szpitala wojskowego, sztab Joe Bidena zapowiedział, że przerywa kampanię wymierzoną w rywala. Kandydat Demokratów uważa, że to moment, gdy Amerykanie muszą zjednoczyć się jako naród.

Kandydat Demokratów nakłaniał wszystkich Amerykanów do przestrzegania wytycznych, włączając w to noszenie masek, częste mycie rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu. - Bądźcie patriotami. Nie chodzi o bycie twardym. Chodzi o to, aby robić to, co do nas należy - dodał.

Podczas wtorkowej debaty prezydenckiej Trump wyśmiewał Bidena za noszenie maseczki na swoich wiecach, nawet gdy przebywa z dala od ludzi.

Sondaże wskazują, że wyborcy ufają Bidenowi bardziej niż Trumpowi w kwestii radzenia sobie z epidemią.