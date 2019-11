Greta Thunberg: Spotkanie z Trumpem byłoby stratą czasu

- Nie wiem, co mogłabym mu powiedzieć, czego jeszcze nie słyszał. Myślę, że byłaby to strata czasu, naprawdę - dodała nastolatka.

Szwedka w piątek brała udział w proteście studentów w Los Angeles. Demonstracja dotyczyła wydobycia nowych paliw kopalnych.

Thunberg i Trump spotkali się we wrześniu podczas szczytu ONZ. Do rozmowy nie doszło, a Szwedka wygłosiła gniewne przemówienie potępiające światowych liderów za to, że nie zrobili nic, by walczyć ze zmianami klimatu.

- Wszystko jest źle. Nie powinno mnie tu być. Powinnam wrócić do szkoły po drugiej stronie oceanu - mówiła.

Do emocjonalnego wystąpienia Grety Thunberg Donald Trump odniósł się na Twitterze. "Wydaje się być bardzo szczęśliwą młodą dziewczyną, z niecierpliwością oczekującą świetlanej i cudownej przyszłości" - napisał o aktywistce. "Miło to widzieć!" - dodał.