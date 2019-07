Trump wyciąga rapera z więzienia po bójce w Szwecji

A$AP Rocky trafiając do szwedzkiego więzienia, nie przyjechał m. in. na festiwal Opener w Gdyni. Odwiedzający go w więzieniu mówią o ciężkich warunkach pobytu. Przedstawiciele aparatu sprawiedliwości podkreślają równość wszystkich wobec prawa i przedłużyli areszt.



W sprawę zaangażowała się celebrytka Kim Kardashian, prywatnie żona rapera Kanye Westa. Lobbowała u Melanii Trump, małżonki prezydenta USA. Z kolei on sam rozmawiał w tej sprawie z Westem.



Poinformował o tym swoim zwyczajem na Twitterze. Zapowiedział też w tej formie rozmowę z „bardzo utalentowanym” szwedzkim premierem Stefan Löfven. Zapewnił, że może poręczyć za amerykańskiego rapera lub zaproponować kaucję.



Jak piszą szwedzkie media, Löfven “wylał na głowę prezydenta kubeł zimnej wody”, odpowiadając na prośbę o “dobre traktowanie” rapera – stwierdzeniem, że “nie będzie traktowany w specjalny sposób”. Dodał, że wymiar sprawiedliwości jest w Szwecji niezależny od rządu i nie będzie wywierał żadnej presji.



To także odpowiedź na groźby raperów, że będą bojkotować Szwecję.



Raperowi grozi do 6 lat więzienia. Można się domyślać, że każdy odwołany koncert to strata kiluset tysięcy dolarów.