USA: Kongresmen z Polski wniesie rezolucję potępiającą Trumpa

O tym, że do Izby Reprezentantów trafi taka rezolucja napisała w liście do kongresmenów przewodnicząca niższej izby Kongresu, Nancy Pelosi.

Pelosi ujawniła, że pod obrady Izby trafi rezolucja, którą wniosą Tom Malinowski, kongresmen urodzony w Polsce w czasie Zimnej Wojny (Malinowski przyszedł na świat w Słupsku) i Jamie Raskin, a także "inni członkowie Partii Demokratycznej urodzeni poza USA".

Pojawienie się w Kongresie takiej rezolucji zmusi Republikanów do decyzji ws. ewentualnego odcięcia się od słów Trumpa.

Prezydent USA jest krytykowany za serię wpisów na Twitterze, w których radzi kongresmenkom Partii Demokratycznej, aby "wróciły do domu i naprawiły swoje zepsute i nękane przez przestępczość kraje".

Trump wezwał też kongresmenki, aby przeprosiły za "język jakiego używają" i "straszne rzeczy, które mówią".

Prezydent USA nie wskazał, o kogo konkretnie mu chodzi, ale jego wpisy zdają się odnosić do Alexandrii Ocasio-Cortez z Nowego Jorku, Ilhan Omar z Minnesoty i Ayanny Pressley z Massachusetts oraz Rashidy Talib z Michigan.

Wszystkie one są obywatelkami USA, tylko Ilhan Omar przyszła na świat poza Stanami Zjednoczonymi (w Somalii).

"Jest interesujące zobaczyć 'progresywne' kongresmenki, które przybyły z krajów, których rządy są kompletną i całkowitą katastrofą, są najgorsze, najbardziej skorumpowane i nieudolne ze wszystkich rządów świata... teraz głośno i zjadliwie mówią mieszkańcom USA, najwspanialszego i najpotężniejszego narodu na Ziemi, jak powinien działać jego rząd" - napisał Trump.

Następnie Trump pytał, dlaczego Demokratki nie wrócą do swoich krajów i ich nie naprawią.

"Postawię sprawę jasno, będziemy nadal z całą siłą odpowiadać na takie odrażające ataki" - napisała Pelosi w liście opublikowanym przez jej biuro. "Nasi republikańscy koledzy muszą dołączyć do nas w potępieniu ksenofobicznych tweetów prezydenta" - dodała.



Trump bronił swoich wypowiedzi twierdząc, że jeśli kongresmeni Partii Demokratycznej "są ludźmi, którzy - w jego opinii - nienawidzą naszego kraju, to powinni go opuścić".

- Jeśli nie jesteś tu szczęśliwy - możesz wyjechać - dodał.

Jak dodał nie martwi go, że jego stanowisko jest podobne do stanowiska białych nacjonalistów, ponieważ "wielu ludzi się z nim zgadza".