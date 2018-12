"Misja zakończona". Pies do końca towarzyszy Bushowi

Labrador Sully będzie podróżował do Waszyngtonu na pogrzeb byłego prezydenta George'a H.W. Busha. Zdjęcie psa leżącego przy trumnie zamieścił rzecznik byłego amerykańskiego prezydenta.

W wieku 94 lat zmarł George Herbert Walker Bush. O śmierci byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych poinformował rzecznik rodziny Jim McGrath.

Bush pełnił funkcję prezydenta w latach 1989-1993. W latach 1981-1989 był wiceprezydentem w administracji prezydenta Ronalda Reagana.

Czytaj także:

Bielecki: Bush – architekt nowej Europy

Prezydent Donald Trump poinformował, że Air Force One zostanie wysłany do Houston w Teksasie, by przewieźć do Waszyngtonu trumnę z ciałem prezydenta George'a H.W. Busha.

Na pokładzie samolotu znajdzie się również pies Sully, który pomagał byłemu prezydentowi.

Rzecznik Busha zamieścił w internecie zdjęcie z psem, który leży obok trumny z ciałem byłego prezydenta.

Sully nosi imię na cześć byłego pilota linii lotniczych Chesleya B. "Sully" Sullenbergera, który w 2009 roku wylądował na rzece Hudson, ratując życie 155 pasażerów.

Pies wróci teraz do służby, aby pomagać innym weteranom.

ARTYKUŁY POWIĄZANE