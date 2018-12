Ameryka żegna George'a H.W. Busha

W Katedrze Narodowej w Waszyngtonie rozpoczęło się nabożeństwo żałobne w intencji 41. prezydenta USA, George'a H.W. Busha.

W związku z uroczystościami w Stanach Zjednoczonych obowiązuje dziś żałoba narodowa.

Na pogrzebie byłego prezydenta USA są obecni prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką, Melanią, a także byli prezydenci USA: George W. Bush, syn George'a H.W. Busha, Bill Clinton wraz z żoną, byłą sekretarz stanu USA Hillary Clinton, Barack Obama i Jimmy Carter.

W uroczystościach bierze udział również prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda i były prezydent, Lech Wałęsa.

Historyk specjalizujący się w biografiach prezydentów USA, Jon Meacham, oddał hołd byłemu prezydentowi George'owi H.W. Bushowi mówiąc o zasadach jakimi kierował się zmarły. - Mów prawdę. Nie obwiniaj ludzi. Bądź silny. Dawaj z siebie wszystko. Próbuj. Wybaczaj. Nie zbaczaj z kursku - wyliczał.

- To credo większości Amerykanów - dodał.

Zdaniem Meachama Bush wywarł trwały wpływ na Amerykanów. - Uczynił nasze życie i życie naszego narodu bardziej wolnym, lepszym, cieplejszym i szlachetniejszym. To była jego misja. To był rytm jego serca. I jeśli posłuchamy uważnie, możemy usłyszeć bicie jego serca nawet teraz, to bicie serca lwa, lwa, który nie tylko nas prowadził, ale który także nas kochał - mówił.

George H.W. Bush był prezydentem tylko przez jedną kadencję (1989–1993), ale w kluczowym momencie końca Zimnej Wojny. To dzięki jego poparciu Helmut Kohl zdołał wykorzystać słabość Moskwy i doprowadzić do zjednoczenia Niemiec pozostawiając je w NATO. Bez tego także Polska nie mogłaby wrócić do świata Zachodu. Bush kontynuował też politykę Ronalda Reagana próbując wspierać reformy ostatniego przywódcy ZSRR – Michaiła Gorbaczowa. To umożliwiło zasadniczo pokojowy rozpad bloku wschodniego.

Po ceremonii ciało prezydenta zostanie przewiezione do Teksasu. W czwartek rano nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Episkopalnym św. Marcina w Houston. Po nim nastąpi pogrzeb George'a H. W. Busha, który spocznie na terenie prezydenckiej biblioteki swego imienia w miejscowości College Station.