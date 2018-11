Donald Trump: Arabia Saudyjska pozostaje partnerem USA

Prezydent Donald Trump powiedział, że USA nie ukarzą Arabii Saudyjskiej i nie zmniejszą sprzedaży broni do Rijadu za zabicie dziennikarza Jamala Khashoggiego.

Trump nazwał zabicie Khashoggiego wewnątrz konsulatu saudyjskiego w Stambule "strasznym przestępstwem", na które Stany Zjednoczone nie dają przyzwolenia, jednak Arabia Saudyjska pozostaje "wielkim sojusznikiem" USA, a anulowanie miliardowych transakcji na sprzedaż broni byłoby korzystne dla Chin i Rosji, które chętnie zapewniłyby dostawy.

Słowa amerykańskiego prezydenta rozczarowały komentatorów w USA. Oczekiwano od Trumpa twardszego stanowiska wobec Arabii Saudyjskiej, a przede wszystkim wobec księcia Muhammada ibn Salmana.

Wcześniej Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 17 saudyjskich urzędników podejrzewanych o odpowiedzialność za zabójstwo lub współudział w zabójstwie, ale członkowie Kongresu wzywali do bardziej zdecydowanych działań.

Trump powiedział, że książę Salman stanowczo zaprzecza, by wiedział o morderstwie, jednak sprawa nadal badana jest przez agencje wywiadowcze. - Książę mógł mieć wiedzę w tej sprawie. Być może to był on, być może nie - powiedział.

- Być może nigdy nie poznamy wszystkich faktów związanych z morderstwem Khashoggiego. W każdym razie pozostajemy w związku z Arabią Saudyjską. Byli oni naszym wielkim sojusznikiem w walce z Iranem - powiedział Trump.

Prezydent powiedział, że wie, że niektórzy członkowie Kongresu nie zgodzą się z jego decyzją. Zapowiedział, że będzie słuchać ich pomysłów, ale tylko wtedy, gdy będą one skoncentrowane na bezpieczeństwie Amerykanów.

Jamal Khashoggi, saudyjski dziennikarz, rezydent USA i publicysta "Washington Post" został zamordowany 2 października w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Arabia Saudyjska początkowo przekonywała, że dziennikarz wyszedł z konsulatu żywy, potem przyznała, że zginął w konsulacie w wyniku bójki, w jaką wdał się z obecnymi tam osobami. Tureckie śledztwo w tej sprawie wykazało jednak, że zabójstwo Khashoggiego zostało zaplanowane, a dziennikarza zamordowano z premedytacją, po czym jego ciało poćwiartowano i prawdopodobnie rozpuszczono w kwasie.