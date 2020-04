Koronawirus: Przestój ekonomiczny na szczególnych zasadach

Jednym z rozwiązań wprowadzonych dla przedsiębiorców, którzy zostali albo zostaną zmuszeni do zamknięcia zakładów pracy, jest przestój ekonomiczny.

Przestój ekonomiczny w rozumieniu ustawy jest całkowicie odrębną instytucją od tych znanych wcześniej polskiemu prawu – to okres, w którym pracownik, pozostając w gotowości, nie wykonuje pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, kiedy to przyczyny te są powiązane z Covid-19. Przyczyny niewykonywania pracy mogą zatem leżeć po stronie pracodawcy (np. brak zamówień ze względu na Covid-19) albo być od niego niezależne (np. zamknięcie zakładu położonego w centrum handlowym o powierzchni większej niż 2000 mkw.. na mocy rozporządzenia).

Obniżeniu płacy nie towarzyszy obniżenie wymiaru czasu pracy. Zatem obniżki nie wolno stosować wobec pracowników otrzymujących już wynagrodzenie minimalne. Analogiczna zasada obowiązuje wobec osób zatrudnionych na niepełnym etacie, jeżeli otrzymują obecnie wynagrodzenie minimalne proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Co istotne, tylko do obniżonego wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego pracodawca może uzyskać dofinansowanie. Jeśli nie obniży płac, nie otrzyma wsparcia na tych pracowników.

Pracodawca nie może zalegać z zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy ani Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Ten wymóg jest szczególnie ważny w przypadku przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. Muszą bowiem ocenić, czy w odniesieniu do ich firmy nie zachodzą takie przesłanki. Jeśli tak, nie będą mogli skorzystać z przestoju ekonomicznego na podstawie ustawy ani uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, które być może mogłoby firmę uratować.

Należy pamiętać, że w przypadku niezłożenia wniosku o upadłość we właściwym terminie (jeżeli wystąpią przesłanki ogłoszenia upadłości) może to kreować odpowiedzialność majątkową osobistą członków zarządu przedsiębiorcy. Co więcej, składając wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorcy są zobowiązani potwierdzić w oświadczeniu brak przesłanek ogłoszenia upadłości pod rygorem odpowiedzialności karnej.