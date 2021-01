Koronawirus. Firmy wytaczają pozwy przeciwko Skarbowi Państwa za straty

Przedsiębiorcy szukają sposobów na uratowanie firm. Wielu z nich rozważa wystąpienie na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa w związku z ponoszonymi stratami, z powodu zakazu prowadzenia działalności.

W ostatnich dniach powstało szereg inicjatyw oddolnych, których skutkiem jest ignorowanie zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców, czy to samodzielnie, czy to będąc zrzeszonymi w różnych organizacjach branżowych deklaruje otwarcie swoich firm, przy coraz większej akceptacji społecznej. Niektórzy już to zrobili. Powody tego stanu rzeczy można podzielić na trzy zasadnicze grupy.

Pierwszym powodem jest narracja, że epidemia i jej skutki są wyolbrzymione, co powoduje niepotrzebną panikę i nakładanie ograniczeń na branże, które nie mają nic wspólnego z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Drugi powód wynika z faktu, że brakuje w przestrzeni publicznej wskazania naukowych podstaw w postaci wyjaśnień, badań lub statystyk, które mogłyby dowodzić dlaczego jeden rodzaj działalności może powodować więcej zakażeń niż drugi. Nakłada się na to chaotyczna polit...

