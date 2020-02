Czy środkowy palec zakończy karierę Lichockiej?

Lichocka na Twitterze zapewniała, że jedynie przesuwała „dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie", bo była „zdenerwowana". Po czasie uznała jednak, że jeśli ten gest kogoś dotknął, to za to przeprasza.

Jacek Świat, poseł PiS i szef Komisji Etyki, nie chce się wypowiadać na ten temat. – Taką przyjęliśmy zasadę, a sprawa będzie przez nas badana. Na sali plenarnej są kamery, będziemy oglądać ten materiał, by wyrobić sobie opinię – tłumaczy poseł.

To, zdaniem opozycji, nie kończy sprawy. Afera z Lichocką spadła jej z nieba. Gest trafił w weekend na billboard w Warszawie z napisem: „PiS pokazał, co myśli o chorych na raka". Lichocka nie pojawiła się na otwarciu kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, nie będzie także jej rzecznikiem.

Trzy lata wcześniej aferę ze „środkowym palcem" w Sejmie wywołał inny poseł PiS Piotr Pyzik. Wulgarny gest kilkakrotnie skierował w stronę Tomasza Cimoszewicza z PO – co do tego nie było wątpliwości, a on sam się przyznał.