Macierewicz: Podporządkowanie się Niemcom niebezpieczne dla Polski

Antoni Macierewicz uważa, że w ostatnim czasie uwaga publiczna zwrócona jest na pandemię, ale jego zdaniem problemem są ataki na chrześcijan.

- Atak skierowany jest na naszą tożsamość: narodową, duchową, religijną ze szczególnym uwzględnieniem ataku, jaki skoncentrował się na kapłanach. Musimy o tym pamiętać. To jest jedna z ważniejszych, jeżeli nie najważniejsza elita narodu polskiego od ponad tysiąca lat - mówił w TV Trwam.

– Czy naród polski ukształtowałby się tak, jak się ukształtował i zdołał pokonać te wszystkie niebezpieczeństwa, które zwłaszcza w ciągu ostatnich trzystu lat na nas spadły, gdyby nie było kapłanów, gdyby nie było Kościoła, gdyby nie było struktury kościelnej, która nie tylko przetrwała, ale przechowała podstawowe wartości i podstawowy sposób myślenia o Polsce, polskości, naszych celach, naszych zadaniach, naszej istocie? - kontynuował.

Poseł PiS komentował również sytuację geopolityczną w Unii Europejskiej. - W coraz w większym stopniu, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że tendencja do utworzenia państwa europejskiego podporządkowanego Niemcom jest tendencją, która może być dla Polski niesłychanie niebezpieczna albo nawet zabójcza. To jest naprawdę wielki problem - mówił.

- Podporządkowywanie się tzw. prawu unijnemu i tym tendencjom do stworzenia jednolitej struktury prawno-politycznej oznaczałoby w istocie zgodę na zniszczenie polskości. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Ale czy to oznacza, że mamy szukać jako alternatywy porozumienia z Chinami czy z Rosją? Czy to oznacza, że mamy przerzucić się jakby z jednej strony na drugą? (…) To byłoby powtórzenie tego nieszczęścia, jakie obserwowaliśmy przez ostatnie dwieście lat, że z jednej strony była opcja rosyjska, z drugiej strony była opcja niemiecka i wzajemnie się spierały, a Polska była rozerwana na dwie różne części, które z sobą walczyły - dodał.