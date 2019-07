Banaś oficjalnie kandydatem PiS na szefa NIK Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license, fot. Adrian Grycuk

Do niedzieli 28 lipca kluby parlamentarne mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów na szefa NIK. Dziś zrobiło to PiS i zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów zgłosiło na to stanowisko Mariana Banasia.