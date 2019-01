Anna Sobecka pisze do premiera Morawieckiego. Chce urzędów w Toruniu

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Sobecka zwróciła się z prośbą do premiera Mateusza Morawieckiego, by przy planie przeniesienia urzędów i instytucji poza Warszawę, uwzględniono Toruń.

Deglomeracja - rozproszenie i przenoszenie urzędów, ważnych instytucji poza Warszawę - zaczyna być istotnym tematem politycznym. Za kilka dni plan deglomeracyjny zaprezentuje partia Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki.

O deglomeracji wspomina Robert Biedroń, ale i Bezpartyjni Samorządowcy. Skąd na to moda? Okazuje się, że to nie tylko hasło dotyczące bardziej równomiernego rozwoju kraju. – To również w miarę nieskomplikowana metoda dotarcia do elektoratu ze średnich miast. A ten elektorat w wyborach samorządowych okazał się bardzo ważny – przyznaje nasz rozmówca, jeden ze strategów PiS zajmujących się planami politycznymi na 2019 rok.

W tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego zwróciła się posłanka PiS Anna Sobecka. "W związku z informacjami na temat planu deglomeracji czyli przenoszenia urzędów i ważnych instytucji poza Warszawę, zwracam się z prośbą o uwzględnienie Torunia w tym projekcie" - napisała.



"Deglomeracja może powstrzymać migrację młodego pokolenia i jest szansą na rozwój dla średnich i dużych miast, takich jak Chełm, Kielce, Jelenia Góra czy Toruń" - uważa Sobecka.



"Toruń jako miasto uniwersyteckie z zapleczem w postaci kilku uczelni wyższych, ceniony ośrodek w takich dziedzinach jak prawo, astronomia, zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, wojskowość, oraz wiele innych, ma wszelkie dane aby stać się siedzibą jednego z urzędów centralnych. Posiada także wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy mogą zasilić kadry tych instytucji. Dodatkowym argumentem jest położenie miasta, z dobrą siecią połączeń komunikacyjnych drogowych i kolejowych" - oceniła.