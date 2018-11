Sławomir Nitras miał uderzyć posłankę PiS. Sprawa w prokuraturze Sławomir Nitras Fotorzepa, Jerzy Dudek

Posłanka PiS Iwona Arent poinformowała, że poseł PO Sławomir Nitras uderzył ją i publicznie znieważył. Złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Nitras zaprzecza, by doszło do takiej sytuacji.