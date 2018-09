Pawłowicz składa zawiadomienie na posłankę PO do komisji etyki. Poszło o ojca Rydzyka

- Opozycja nie ma pomysłu na to, jak walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, więc nas oczerniają i manipulują społeczeństwo - powiedziała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, tłumacząc pismo złożone w komisji etyki, dotyczące wpisu na Twitterze polityk PO Kingi Gajewskiej. - Nie mam specjalnie zaufania do tej komisji, ale poprosiłam o ocenę zachowania posłanki PO - dodała.

"Jak parszywym trzeba być, żeby po otrzymaniu od bezdomnego Maybacha powiedzieć coś takiego? #Piswziałmiliony a Rydzol mówi publicznie że mu mało" - napisała posłanka Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska, komentując słowa o. Tadeusza Rydzyka, który redemptorysta wypowiedział w czasie spotkania sympatyków Radia Maryja w Toruniu.

Dyrektor radia oceniał, że środki z budżetu państwa przeznaczane są na uczelnie "przesiąknięte lewactwem, przesiąknięte gender", których "wykładowcy są często demoralizatorami". - Chodzące lewactwo, nie będę mówił kto i gdzie. Sami patrzcie. I tam ministerstwo, prawica rządzi, dają pieniądze, a tu nie - ubolewał duchowny, według którego założona przez niego Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest traktowana jak uczelnia "trzeciej kategorii".

W sprawie komentarza Gajewskiej posłanka PiS Krystyna Pawłowicz skierowała do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej pismo z prośbą o ocenę zachowania posłanki PO.

"Określenie duchownego parszywym, obelżywe nazwanie go Rydzolem, powielanie kłamstwa o otrzymaniu od bezdomnego Maybacha - po raz kolejny pokazują publiczną agresję poseł Kingi Gajewskiej" - napisała Pawłowicz do przewodniczącego komisji Zbigniewa Sosnowskiego.

W rozmowie z Radiem Maryja Pawłowicz dodała, że "Kinga Gajewska często odnosi się w sposób niezwykle agresywny" i "zawsze jest osobą przodującą w agresji wśród grupy młodszych posłów Platformy". - To jest zwykła prowokatorka ze skrajnie lewicowego środowiska - oceniła.

- Przewagę w komisji etyka ma opozycja i robią tam z nami, co chcą. Jednak ten wpis Kingi Gajewskiej był tak bezczelny, że postanowiłam – mimo wszystko – skierować tam pismo. Jej wpis był właściwie na fali wręcz przyzwolenia ze strony opozycji dla ich agresywnej, bojówkarskiej młodzieży. Nie mam specjalnie zaufania do tej komisji, ale poprosiłam o ocenę zachowania posłanki PO. To będzie też sprawdzian dla komisji etyki. Jestem bardzo ciekawa jak zareagują - tłumaczyła Pawłowicz.