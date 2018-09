Mateusz Morawiecki: Dotrzymamy słowa

- Dotrzymaliśmy słowa w rządzie i dotrzymamy go również w samorządzie - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu.

- Mamy program dla Dolnego Śląska, chcemy brać udział w uczciwym sporze na programy, na wiarygodność i skuteczność, dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy słowa także w samorządzie - mówił premier Mateusz Morawiecki.



"W tym demokratycznym sporze, sporze na programy, sporze na to, co jest najważniejsze dla obywateli, na wiarygodność, skuteczność, na rzetelność, na solidność - chcemy brać udział w uczciwy sposób" - mówił szef rządu. Podkreślał, ugrupowanie rządzące "chce pokazywać, co potrafiło zrobić, gdzie słowa dotrzymuje".

Odtworzymy tory kolejowe, odbudujemy posterunki policji, to jest w naszym programie - zapowiadał też premier. "Koleje, dworce, komunikacja - tu widać bardzo wyraźnie, co to jest zwijanie państwa. Nasi poprzednicy zamykali linie kolejowe. Dolny Śląsk - to ten region nie tylko Polski, ale Europy, gdzie gęstość linii kolejowych była niegdyś największa" - mówił.

Przypomniał też, że program PiS przewiduje odbudowę posterunków policji w Polsce. "To jeden z najbardziej wstydliwych punktów dla naszych konkurentów politycznych, dla PSL i dla Platformy, bo w mniejszych miastach powiatowych zamknęli ponad połowę posterunków policji. Wstyd. My te posterunki odbudowujemy" - zapowiedział szef rządu.