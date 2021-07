Krzysztof Kowalski: Nie tylko strzelali

Jeżeli w dziejach da się uchwycić jakieś prawidłowości, to wolno pokusić się o prognozę, że kiedyś tak właśnie stanie się z pamięcią o powstaniu warszawskim. Kiedy? Im więcej, im mądrzej (bez „bałwochwalstwa") będziemy je wspominali, tym później to nastąpi – może za kilkaset, może dopiero za tysiąc lat.

3 sierpnia 1944 r. Muzeum Narodowe zajmują Niemcy. Dyrektor Stanisław Lorenz i inni pracownicy zostają uwiezieni w budynku jako zakładnicy. Są bezsilnymi świadkami bezmyślnego niszczenia eksponatów i rozkradania ich przez niemieckich żołnierzy. Powstańcy mieli tego świadomość, dlatego nie przypadkiem, także 3 sierpnia, podporucznik Gerard Ciołek zostaje mianowany dowódcą obrony i ochrony Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ulicy Okólnik – ma zabezpieczać nie tylko bibliotekę, ale także dobra kultury w Warszawie w ogóle: „Biblioteczna jednostka ochrony cywilnej selekcjonuje i pakuje najważniejsze starodruki i rękopisy, przenosi je z magazynów do bezpieczniejszych piwnic oraz usuwa z poddasza, a także z okolic okien we wszystkich pomieszczeniach łatwopalne drewniane meble i okienne zasłony. jednocześnie członkowie przeciwpożarowej ekipy zbierają na mieście i przenoszą do sal Biblioteki Ordynacji Krasińskich zestawy książek i archiwalnych materiałów, znajdujące się w ruinach zbombardowanych prywatnych mieszkań, bibliotek oraz instytucji kulturalnych i państwowych" („Gerard Ciołek i przyjaciele..."). Dowództwo AK zabroniło swoim jednostkom wykorzystywania budynku biblioteki do jakichkolwiek zbrojnych celów, tak pozostało aż do 6 września, do dnia upadku Powiśla.