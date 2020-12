Jak uzyskać decyzję odraczającą termin płatności podatku?

Co robić, gdy straty finansowe są już tak duże, że przedsiębiorca nie jest w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań podatkowych? W jakiej formie udzielana jest ulga? Na m.in. te pytania odpowiadają eksperci z Kancelarii SKS. Stanisław Gordziałkowski, Ewelina Całczyńska

Z powodu restrykcji covidowych wielu przedsiębiorców musiało zamknąć lub znacznie ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej, co doprowadziło do pogorszenia ich sytuacji finansowej. Branże, które najbardziej ucierpiały w czasie epidemii to się m.in.: hotelarstwo, gastronomia, ale poszkodowani są także m.in. właściciele kin, teatrów, centrów handlowych.

- Straty finansowe przedsiębiorcy są już tak duże, że nie jest on w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań podatkowych. Co powinien zrobić w takiej sytuacji?

Rozwiązaniem jest wystąpienie o odroczenie terminu płatności podatków na podstawie art. 67a §1 pkt 1) oraz 67b ordynacji podatkowej. Dzięki tej instytucji przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią wirusa COVID-19 mogą występować do organów podatkowych, na podstawie ww. przepisów, o odroczenie terminu płatności podatków, aż do momentu, w którym ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ