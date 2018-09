Fiskus się zgodził, żebyś nie płacił podatku? Już nieaktualne. Będzie mógł zakwestionować twoje rozliczenie.

Interpretacje, które pozwalały zaoszczędzić na podatku, stracą ważność. Taki pomysł forsuje Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść już 1 stycznia 2019 r.

– Do tej pory interpretacje dawały poczucie bezpieczeństwa, teraz to się skończy – ubolewa Arkadiusz Łagowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Skarbówka wydaje rocznie około 30 tys. interpretacji, ponad połowa jest pozytywna dla podatników. Które trafią do kosza?

– Nowelizacja tego nie określa, odwołuje się tylko do przepisów o unikaniu opodatkowania, m.in. klauzuli obejścia prawa. Podatnicy nie będą zatem wiedzieli, czy posiadane przez nich interpretacje jeszcze ich chronią czy już nie. Fiskus o tym nie poinformuje, dopiero podczas kontroli może się okazać, że sprawa skończy się naliczeniem zaległego podatku – mówi Michał Roszkowski, radca prawny w kancelarii Accreo.

Zdaniem adwokata Piotra Świniarskiego na cenzurowanym znajdą się na pewno interpretacje dotyczące przekształceń firm, aportów, znaków towarowych, wymiany udziałów czy współpracy z zagranicznymi spółkami.

Fiskus doszukiwał się też tzw. optymalizacji przy sukcesji firm rodzinnych czy programach motywacyjnych dla pracowników. Mimo to na rynku jest wiele firm, które mają w tych sprawach pozytywne interpretacje. Po nowym roku nie mogą spać spokojnie.

– Nowe przepisy spowodują dużą niepewność wśród przedsiębiorców, w większości spraw, o które pytają, występując o interpretacje, chodzi przecież o to, żeby zaoszczędzić na podatku – mówi Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. Dodaje, że proponowane regulacje naruszają zasadę ochrony praw nabytych i kolidują z założeniami uchwalonej niedawno konstytucji dla biznesu, która ma chronić firmy przed zmieniającymi się poglądami urzędników.

Unieważnianie starych interpretacji to jeden z elementów walki z optymalizacją podatkową. Ministerstwo Finansów planuje też utrudnić uzyskiwanie nowych. Wprawdzie już teraz fiskus odmawia ich wydawania (powołując się np. na klauzulę obejścia prawa; w zeszłym roku zrobił to 650 razy), ale – jak resort finansów sam przyznaje – nie ma na to wyraźnego paragrafu. Planuje więc go wprowadzić.

– Interpretacje pełnią w naszym systemie ważną rolę, łagodząc skutki niejasnego prawa i często arbitralne działania urzędników. Widać jednak, że skarbówka chce obniżyć ich znaczenie – podsumowuje Arkadiusz Łagowski.

Na czym polega ochrona, którą daje interpretacja? Podatnik, który dostanie korzystną, nie musi w razie sporu z urzędem przejmować się odsetkami za zwłokę i odpowiedzialnością karnokarbową. Jeśli otrzymał pozytywną odpowiedź jeszcze przed transakcją, nie zapłaci też podatku. ©?