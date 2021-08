"Polski Ład" PiS: Coraz więcej pułapek na obejście prawa podatkowego

Ministerstwo Finansów w ramach tzw. Polskiego Ładu szykuje kolejne narzędzie związane z kontrolami podatkowymi. Ich ustalenia będą mogły zostać weryfikowane decyzją nie przez sześć miesięcy jak dotychczas, ale do końca pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

2) takie samo przypuszczenie co do tzw. umownych korzyści z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

Takie postępowanie będzie można umorzyć, jeśli w jego toku fiskus dojdzie do wniosku, że w danym przypadku nie może być mowy o obejściu prawa czy umownych korzyściach.

Dziś, gdy po zakończonej kontroli podatnik składa zastrzeżenia do jej protokołu, a organ podatkowy w ciągu sześciu miesięcy nie wszczyna postępowania w tej sprawie, to w zasadzie można uznać, że akceptuje stanowisko podatnika. – W ten sposób podatnik zyskuje pewność, że jego rozliczenie jest prawidłowe. Po zmianie aż do upływu terminu przedawnienia danego zobowiązania podatkowego będzie żył w niepokoju – zauważa Michał Roszkowski, radca prawny i partner w Accreo.