Wojciech Tumidalski: Fiskusie, z mgłą nie ma żartów

Minister finansów Tadeusz Kościński ogłosił właśnie, że na koniec maja budżet państwa miał 9,4 mld zł nadwyżki. To może zaskakiwać szczególnie tych poszkodowanych w pandemii, którzy nie doczekali się pomocy, medyków bez podwyżki „widełek" płacowych czy pracowników budżetówki, którym oznajmiono, że ich pensje znów będą zamrożone. Na budżet składamy się wszyscy, którzy płacimy podatki, i cała rzecz w tym, czy mamy zaufanie do władz, które te pieniądze redystrybuują. Im ono niższe, tym większy problem. Szczególnie u przedsiębiorców.

Nie jest bowiem tak pięknie, jak mówią czynniki rządowe, że fiskus przed biznesem rozwija czerwony dywan, by działalność nie napotykała raf. Przykładów nie brakuje. Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy, że WIS, czyli wiążące informacje stawkowe, które miały pomóc przedsiębiorcom w rozliczaniu się z fiskusem, okazują się jednak nieprzydatne i przed niczym nie chronią. Co i rusz słychać, jak skarbówka kwestionuje różne preferencje, z których biznes chciałby korzystać, bo twierdzi, że trzeba było przewidzieć różne zdarzenia, jeśli prowadzi się działalność na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Nie dopełnisz obowiązku – jest sankcja. I to słona.