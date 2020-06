Tarcza antykryzysowa ułatwi darowanie laptopów

Więcej czasu będą miały też firmy działające w grupach kapitałowych i zobowiązane do składania tzw. informacji o cenach transferowych. Według zwykłych reguł jest to dziewięć miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeśli w 2020 roku termin ten przypada od 31 marca do 30 września, to informację trzeba będzie złożyć do 31 grudnia. Jeśli zaś termin ten upłynie w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., to będzie przedłużony o trzy miesiące. Podobnie zostaną wydłużone terminy na składanie tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych.