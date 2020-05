Tarcza antykryzysowa 4.0: więcej czasu na raportowanie schematów podatkowych

Jak wskazuje dr Jacek Matarewicz, lider praktyki VAT, akcyzy i ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, w pierwszej wersji tarczy z 31 marca termin raportowania schematów podatkowych został przesunięty maksymalnie co do zasady do 30 czerwca.

– Każde przesunięcie tego obowiązku jest dobre, gdy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie. Zawieszenie schematów krajowych będzie uzależnione od czasu trwania stanu epidemii. Podatnicy muszą wrócić do raportowania po 30 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Jednak ze schematami transgranicznymi mają czas do 30 czerwca, niezależnie od rozwoju sytuacji – mówi dr Matarewicz.

– Warto jednak, żeby ustawodawca wycofał się z wymogu raportowania schematów krajowych, który nie wynika z dyrektywy UE, a jest bardzo uciążliwy dla firm. Ogromnym problemem jest także definicja, zgodnie z którą do schematów podatkowych zalicza się niemalże każda oszczędność. Zmiana tej definicji to jeden z najczęściej powtarzających się postulatów przedsiębiorców – dodaje.

Przepisy przewidują dotkliwe kary za niezaraportowanie bądź nieterminowe zgłoszenie informacji o MDR. Mogą one wynosić od 10 do 720 stawek dziennych. W 2020 r. są to kwoty od 870 zł do 25 mln zł.